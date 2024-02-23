Белый дом: Байден подтвердил, что США вводят более чем 500 санкций против России

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.

Об этом информирует Белый дом.

Уточняется, что эти рестрикции направлены против финансового сектора России, ОПК, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах.

Ранее сообщалось, что Европейский союз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.

Кроме того, ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций ввёл персональные ограничения в отношении министра обороны КНДР Кан Сун Нама.