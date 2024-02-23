Белый дом: Байден подтвердил, что США вводят более чем 500 санкций против России
- AP
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Об этом информирует Белый дом.
Уточняется, что эти рестрикции направлены против финансового сектора России, ОПК, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах.
Ранее сообщалось, что Европейский союз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.
Кроме того, ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций ввёл персональные ограничения в отношении министра обороны КНДР Кан Сун Нама.