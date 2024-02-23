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Белый дом: Байден подтвердил, что США вводят более чем 500 санкций против России

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.
Белый дом: Байден подтвердил, что США вводят более чем 500 санкций против России
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Об этом информирует Белый дом.

Уточняется, что эти рестрикции направлены против финансового сектора России, ОПК, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах.

Ранее сообщалось, что Европейский союз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.

Кроме того, ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций ввёл персональные ограничения в отношении министра обороны КНДР Кан Сун Нама.

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