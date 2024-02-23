ЕС ввёл персональные санкции в отношении министра обороны КНДР

Европейский союз в рамках нового пакета антироссийских санкций ввёл персональные ограничения в отношении министра обороны КНДР Кан Сун Нама.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

«Новый санкционный список включает... министра обороны КНДР, а также несколько белорусских компаний и физических лиц, оказывающих поддержку российским вооружённым силам», — говорится в релизе.

Кроме того, Евросоюз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.

Также в новый пакет санкций вошли 27 организаций, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.