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В МВФ заявили, что Россия удивила силой экономического роста в условиях санкций

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Россия удивила силой экономического роста в условиях международных санкций, сказала на брифинге директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
В МВФ заявили, что Россия удивила силой экономического роста в условиях санкций
  • РИА Новости

«Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста», — цитирует Козак РИА Новости.

12 февраля первый заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат подчеркнула, что экономика России остаётся на «территории позитивного роста».

Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников, аналитики на Западе всё меньше осознают, как на самом деле обстоят дела в российской экономике: они не учитывают существенное изменение происходящих в ней процессов.

Международный валютный фонд пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и спрогнозировал рост ВВП страны.

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