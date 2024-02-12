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МВФ: экономика России твёрдо стоит на «территории позитивного роста»

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В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что экономика России остаётся на «территории позитивного роста» — с заявлением об этом выступила первый заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат.

В онлайн-интервью журналу Foreign Policy она прокомментировала состояние российской экономики.

«Знаете, мы твёрдо стоим на территории позитивного роста. Она работает лучше, чем мы ожидали», — сказала Гопинат, слова которой приводит ТАСС.

Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников, аналитики на Западе всё меньше осознают, как на самом деле обстоят дела в российской экономике: они не учитывают существенное изменение происходящих в ней процессов.

Международный валютный фонд пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и спрогнозировал рост ВВП страны.

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