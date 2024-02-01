Решетников: на Западе всё меньше осознают, что происходит в экономике России
- РИА Новости
Говоря о прогнозах западных аналитиков по росту российской экономики, Решетников отметил, что оценивать их качество следует коллегам.
«С нашей точки зрения, они всё меньше понимают, что у нас происходит и насколько действительно внутренне крепка наша экономика», — цитирует министра РИА Новости.
Решетников добавил, что западные аналитики «смотрят в зеркало заднего вида», не замечая при этом существенной трансформации экономических процессов.
Ранее Международный валютный фонд пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и спрогнозировал рост ВВП страны.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал улучшение прогноза МВФ по российской экономике.