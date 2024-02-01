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Решетников: на Западе всё меньше осознают, что происходит в экономике России

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что аналитики на Западе всё меньше осознают, как на самом деле обстоят дела в российской экономике. Они не учитывают существенное изменение происходящих в ней процессов.
Решетников: на Западе всё меньше осознают, что происходит в экономике России
  • РИА Новости

Говоря о прогнозах западных аналитиков по росту российской экономики, Решетников отметил, что оценивать их качество следует коллегам.

«С нашей точки зрения, они всё меньше понимают, что у нас происходит и насколько действительно внутренне крепка наша экономика», — цитирует министра РИА Новости.

Решетников добавил, что западные аналитики «смотрят в зеркало заднего вида», не замечая при этом существенной трансформации экономических процессов.

Ранее Международный валютный фонд пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и спрогнозировал рост ВВП страны.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал улучшение прогноза МВФ по российской экономике.

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