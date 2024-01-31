Песков прокомментировал улучшение прогноза МВФ по российской экономике
- РИА Новости
«Это очень любопытная информация. Вы видите, что очень большой идёт спред в прогнозах», — заявил он.
По его словам, подобный пересмотр говорит о том, что потенциал прогнозирования относительно сужен и, вероятно, по этой причине настолько разные точки зрения.
«Но, безусловно, это небезынтересно», — добавил Песков.
Ранее Международный валютный фонд пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и спрогнозировал рост ВВП страны.