Песков прокомментировал улучшение прогноза МВФ по российской экономике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу того, что Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свои оценки и прогнозы по российской экономике в сторону улучшения.

«Это очень любопытная информация. Вы видите, что очень большой идёт спред в прогнозах», — заявил он.

По его словам, подобный пересмотр говорит о том, что потенциал прогнозирования относительно сужен и, вероятно, по этой причине настолько разные точки зрения.

«Но, безусловно, это небезынтересно», — добавил Песков.

Ранее Международный валютный фонд пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и спрогнозировал рост ВВП страны.