ЕС в новом пакете санкций против России ввёл допограничения на экспорт товаров

Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций в отношении России ввёл дополнительные ограничения на экспорт товаров.

Соответствующая информация получена из опубликованного заявления Совета ЕС.

«ЕС ввёл дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют укреплению российского промышленного потенциала», — говорится в релизе.

Кроме того, Евросоюз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 194 физических и юридических лица.

Также в новый пакет санкций вошли 27 организаций, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.