Россия никогда не носила розовые очки и понимает, в пику кому проводятся учения НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Достаточно беспрецедентные учения, они и не скрывают, в пику кому они проводят эти учения», — сказал он во время общения с журналистами.

Песков подчеркнул, что Россия знает, что такое военная инфраструктура НАТО.

О планах НАТО провести крупнейшие за десятилетия учения Steadfast Defender 2024 стало известно 18 января. Позднее в Белоруссии заявили, что не получили приглашения наблюдать за манёврами альянса.

В декабре Песков заявил, что членство Финляндии в Североатлантическом альянсе представляет угрозу для России.