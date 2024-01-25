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Песков: Россия понимает, в пику кому проводятся учения НАТО

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Россия никогда не носила розовые очки и понимает, в пику кому проводятся учения НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Россия понимает, в пику кому проводятся учения НАТО
  • РИА Новости

«Достаточно беспрецедентные учения, они и не скрывают, в пику кому они проводят эти учения», — сказал он во время общения с журналистами.

Песков подчеркнул, что Россия знает, что такое военная инфраструктура НАТО.

О планах НАТО провести крупнейшие за десятилетия учения Steadfast Defender 2024 стало известно 18 января. Позднее в Белоруссии заявили, что не получили приглашения наблюдать за манёврами альянса.

В декабре Песков заявил, что членство Финляндии в Североатлантическом альянсе представляет угрозу для России.

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