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В Белоруссии заявили, что не получили приглашения наблюдать за учениями НАТО

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Помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что белорусскую сторону не пригласили наблюдать за учениями НАТО, тем самым альянс нарушил международные обязательства.
В Белоруссии заявили, что не получили приглашения наблюдать за учениями НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © naphtalina

«Страны НАТО планируют привлечь 90 тыс. военнослужащих на «крупнейшее за десятилетия» учение, но ни уведомления, ни приглашения Беларусь не получала», — написал он в соцсети X.

Он отметил, что был нарушен Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке в приграничных странах отрядов для провокаций против Минска. По его словам, «полководцы» уже определены.

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