В Белоруссии заявили, что не получили приглашения наблюдать за учениями НАТО

Помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что белорусскую сторону не пригласили наблюдать за учениями НАТО, тем самым альянс нарушил международные обязательства.

«Страны НАТО планируют привлечь 90 тыс. военнослужащих на «крупнейшее за десятилетия» учение, но ни уведомления, ни приглашения Беларусь не получала», — написал он в соцсети X.

Он отметил, что был нарушен Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке в приграничных странах отрядов для провокаций против Минска. По его словам, «полководцы» уже определены.