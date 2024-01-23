Лукашенко: против Белоруссии готовятся отряды, «полководцы определены»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке в приграничных странах отрядов для провокаций против Минска, по его словам, «полководцы» уже определены. Об этом он сказал во время утверждения решений об охране государственной границы в 2024 году.

«Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеет свою особенность в том, что у нас особая ситуация: на юге — война, на западе — Польша, Литва, балтийские государства — и того хуже. Подчёркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

В Белоруссии знают и «бойцов этих отрядов», которые готовы воевать против собственной страны, подчеркнул президент.

«Как я всегда военным говорю, особенно министру обороны: мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе», — добавил глава республики.

13 декабря глава белорусского КГБ Иван Тертель сообщил, что в Польше тренируются группы людей, которые готовятся к захвату объектов и к терактам в Белоруссии, таких групп по меньшей мере семь.

Наиболее агрессивная «хоругвь» тренируется в Белостоке на улице Кардинала Вышинского, 6а, сообщил глава КГБ. По его сведениям, руководит группировкой белорусский «гражданин Асадулаев 1991 года рождения», который прячется под псевдонимом Шляхтич.