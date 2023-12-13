КГБ: семь групп в Польше готовятся к захвату объектов и терактам в Белоруссии

В Польше тренируются группы людей, которые готовятся к захвату объектов и к терактам в Белоруссии, таких групп по меньшей мере семь, сообщил глава белорусского КГБ Иван Тертель.

«На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории», — сказал он журналистам.

Тертель также привёл детали, согласно которым наиболее агрессивная «хоругвь» тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а.

«Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в военной академии и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом Шляхтич. Это одна из наиболее агрессивных структур», — цитирует БЕЛТА главу КГБ.

В июне Иван Тертель сообщил, что находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры запросили у западных спонсоров до $250 млн для ведения подрывной деятельности против страны.