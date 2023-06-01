Глава КГБ Тертель: белорусские оппозиционеры за рубежом запросили у Запада $230—250 млн
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«Мы добываем информацию из Западной Европы о том, что совсем недавно они (оппозиционеры. — RT) запросили только на ближайшее время $230-250 млн на свою подрывную деятельность в отношении Республики Беларусь», —цитирует его ТАСС.
22 февраля Тертель заявил, что белорусская спецслужба с начала года задержала более десяти завербованных иностранными спецслужбами силовиков и государственных служащих.
9 мая он сообщил, что Комитет госбезопасности Белоруссии пресёк попытки совершения терактов в преддверии Дня Победы.
По его словам, за подготовкой предотвращённых терактов в стране стоят иностранные спецслужбы.