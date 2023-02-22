КГБ Белоруссии с начала года задержал более десяти завербованных силовиков и госслужащих

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что белорусская спецслужба с начала года задержала более десяти завербованных иностранными спецслужбами силовиков и государственных служащих.

«С учётом агрессивной деятельности иностранных спецслужб по проникновению в силовые структуры и государственный аппарат, к слову сказать, с начала года КГБ задержаны более десяти предателей, и значительного ущерба, наносимого национальным интересам, обстановка требует принятия комплексных мер по нейтрализации данных угроз», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Тертель заявлял, что у Запада есть разработанные планы ввода на территорию республики военных контингентов и нанесения ядерных ударов.