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КГБ Белоруссии с начала года задержал более десяти завербованных силовиков и госслужащих

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Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что белорусская спецслужба с начала года задержала более десяти завербованных иностранными спецслужбами силовиков и государственных служащих.
КГБ Белоруссии с начала года задержал более десяти завербованных силовиков и госслужащих
  • AP

«С учётом агрессивной деятельности иностранных спецслужб по проникновению в силовые структуры и государственный аппарат, к слову сказать, с начала года КГБ задержаны более десяти предателей, и значительного ущерба, наносимого национальным интересам, обстановка требует принятия комплексных мер по нейтрализации данных угроз», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Тертель заявлял, что у Запада есть разработанные планы ввода на территорию республики военных контингентов и нанесения ядерных ударов.

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