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В Белоруссии заявили о наличии у Запада планов по вводу военных на территорию республики

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Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что у Запада есть разработанные планы ввода на территорию республики военных контингентов и нанесения ядерных ударов.
В Белоруссии заявили о наличии у Запада планов по вводу военных на территорию республики
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По его словам, белорусской спецслужбе известно, что США просчитали последствия обмена ядерными ударами и пришли к выводу, что это будет катастрофа для всего человечества.

«Хотя мы тоже знаем на документальном уровне, что ядерные удары, как это было в период существования Советского Союза, в том числе по нашей территории планируются. Есть конкретные планы вхождения на нашу территорию военных контингентов, в том числе с территории Польши», — цитирует его БЕЛТА.

Он подчеркнул, что американская 101-я воздушно-десантная дивизия США уже сейчас частично «базируется на территории соседнего с нами государства».

Тертель также добавил, что ещё в 2013—2014 годах Белоруссия была готова принять участие в стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

«Но, к сожалению, Запад на это не пошёл, и мы видим, к чему это привело. Не пошёл, понятно почему: были конкретные планы, о которых мы знали, по продвижению на территорию России, Белоруссии, Украины, на постсоветское пространство. Эта политика в настоящее время также осуществляется», — подчеркнул он.

Ранее глава КГБ Белоруссии заявлял, что спецслужбы на Западе пытаются разорвать отношения Москвы и Минска.

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