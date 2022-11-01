В Белоруссии заявили о наличии у Запада планов по вводу военных на территорию республики

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что у Запада есть разработанные планы ввода на территорию республики военных контингентов и нанесения ядерных ударов.

По его словам, белорусской спецслужбе известно, что США просчитали последствия обмена ядерными ударами и пришли к выводу, что это будет катастрофа для всего человечества.

«Хотя мы тоже знаем на документальном уровне, что ядерные удары, как это было в период существования Советского Союза, в том числе по нашей территории планируются. Есть конкретные планы вхождения на нашу территорию военных контингентов, в том числе с территории Польши», — цитирует его БЕЛТА.

Он подчеркнул, что американская 101-я воздушно-десантная дивизия США уже сейчас частично «базируется на территории соседнего с нами государства».

Тертель также добавил, что ещё в 2013—2014 годах Белоруссия была готова принять участие в стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

«Но, к сожалению, Запад на это не пошёл, и мы видим, к чему это привело. Не пошёл, понятно почему: были конкретные планы, о которых мы знали, по продвижению на территорию России, Белоруссии, Украины, на постсоветское пространство. Эта политика в настоящее время также осуществляется», — подчеркнул он.

Ранее глава КГБ Белоруссии заявлял, что спецслужбы на Западе пытаются разорвать отношения Москвы и Минска.