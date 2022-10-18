Глава КГБ Белоруссии: спецслужбы на Западе пытаются разорвать отношения Москвы и Минска

Западные спецслужбы считают основной задачей сменить власть в Белоруссии, чтобы разорвать отношения Москвы и Минска. Об этом сообщил председатель белорусского Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

«Цель (спецслужб на Западе. — RT) не меняется — смена власти в Республике Беларусь как попытка изменить геополитическую ориентацию», — приводит его слова издание «СБ. Беларусь сегодня».

Тертель добавил, что сотрудники спецслужб пытаются использовать все каналы для разрыва отношений Белоруссии и России.

«И чем ситуация стабильнее, тем активнее эти попытки», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности провокаций по всему периметру СНГ, а также о том, что государствам-членам надо быть к ним готовыми.