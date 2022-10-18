Глава КГБ Белоруссии: спецслужбы на Западе пытаются разорвать отношения Москвы и Минска
- РИА Новости
«Цель (спецслужб на Западе. — RT) не меняется — смена власти в Республике Беларусь как попытка изменить геополитическую ориентацию», — приводит его слова издание «СБ. Беларусь сегодня».
Тертель добавил, что сотрудники спецслужб пытаются использовать все каналы для разрыва отношений Белоруссии и России.
«И чем ситуация стабильнее, тем активнее эти попытки», — подчеркнул он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности провокаций по всему периметру СНГ, а также о том, что государствам-членам надо быть к ним готовыми.