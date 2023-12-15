Песков: членство Финляндии в НАТО представляет угрозу для России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что членство Финляндии в Североатлантическом альянсе представляет угрозу для России.

Как отметил Песков, между Финляндией и Россией в прошлом были прекрасные отношения, в которых не было проблем и претензий сторон друг к другу.

«Когда Финляндия стала членом НАТО и когда военная инфраструктура НАТО будет уже заходить внутрь Финляндии, для российской стороны это будет представлять угрозу», — сказал он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях возросли кратно.

Дестабилизирующим фактором он назвал вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции.