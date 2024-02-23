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Экс-главком НАТО Ставридис: российские субмарины представляют угрозу Западу

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Бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что возможности российских субмарин являются угрозой для Запада.
Экс-главком НАТО Ставридис: российские субмарины представляют угрозу Западу
  • РИА Новости

«В частности, российские подводные лодки, вероятно, обладают способностью спускаться к очень глубоко проложенным участкам кабелей и могут нарушить их работу», — отметил он в статье для Bloomberg.

По словам военного, подводные коммуникации, через которые каждый день проходит большое количество финансовых транзакций, недостаточно защищены. Ставридис назвал их «уязвимой ахиллесовой пятой».

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Маршал Шапошников» атаковал «подлодку» на учениях в Южно-Китайском море.

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