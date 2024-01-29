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Фрегат ТОФ атаковал подлодку «противника» в ходе учений в Южно-Китайском море

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Экипаж фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) во взаимодействии с морской авиацией провёл учения по обнаружению подводной лодки условного противника в акватории Южно-Китайского моря.
Фрегат ТОФ атаковал подлодку «противника» в ходе учений в Южно-Китайском море
  • РИА Новости

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3-го ранга Илья Колесников в беседе с «Российской газетой» сообщил, что боевые расчёты фрегата во время тренировки отработали во взаимодействии с палубным вертолётом Ка-27 морской авиации флота поиск субмарины условного врага.

Экипаж сымитировал атаку обнаруженного подводного судна торпедами и противолодочными глубинными бомбами.

Отряд боевых кораблей в составе флагмана ТОФ гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» продолжили свой курс.

Ранее сообщалось, что на Балтийском флоте морские пехотинцы проводят стрельбы, оттачивая навыки ведения прицельного огня в разное время суток и при сложных погодных условиях.

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