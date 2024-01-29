Фрегат ТОФ атаковал подлодку «противника» в ходе учений в Южно-Китайском море
- РИА Новости
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3-го ранга Илья Колесников в беседе с «Российской газетой» сообщил, что боевые расчёты фрегата во время тренировки отработали во взаимодействии с палубным вертолётом Ка-27 морской авиации флота поиск субмарины условного врага.
Экипаж сымитировал атаку обнаруженного подводного судна торпедами и противолодочными глубинными бомбами.
Отряд боевых кораблей в составе флагмана ТОФ гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» продолжили свой курс.
Ранее сообщалось, что на Балтийском флоте морские пехотинцы проводят стрельбы, оттачивая навыки ведения прицельного огня в разное время суток и при сложных погодных условиях.