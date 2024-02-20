«С лишением голоса»: в Минобороны заявили о планах США поразить РФ в правах как страну — участницу ОЗХО

США намерены понизить Россию в правах в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сфабриковав материалы о нарушениях со стороны РФ по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье, заявили в Минобороны России. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Россия была, по сути, «выдавлена» из состава Исполнительного совета ОЗХО, вместо неё были введены Украина, Польша и Литва, никогда не имевшие своего химического оружия. Таким образом, США превратили организацию в подконтрольную площадку по сведению счётов с неугодными странами, сказал Кириллов. По словам экспертов, если Вашингтону удастся добиться понижения РФ в правах в ОЗХО, это дискредитирует организацию, а существование структуры потеряет всякий смысл.

США хотят понизить Россию в правах в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сфабриковав материалы о нарушениях со стороны РФ по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье, заявили в Минобороны России.

«Мы понимаем, в каком направлении будет организована работа ОЗХО в отношении нашего государства. Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства — участника конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе соответствующих органов. В дальнейшем материалы о «якобы нарушениях» Российской Федерации будут направлены в Генассамблею и Совет Безопасности ООН, как это уже реализовано в отношении Сирии», — заявил во время брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Как он заметил, предпринятые арабской республикой действия по уничтожению химических авиационных бомб ещё до присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия «до сих пор не признаны организацией».

По словам Кириллова, несмотря на то что деятельность ОЗХО «предполагает равные права участников», в ноябре 2023 года «впервые с момента подписания конвенции» Россия была, по сути, «выдавлена» из состава Исполнительного совета организации.

«Вместо нас были введены Украина, Польша и Литва — страны, проводящие явную антироссийскую политику и никогда не имевшие химического оружия, — заметил генерал-лейтенант. — Таким образом, была сформирована ещё одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США и используется ими для сведения политических счётов с неугодными странами».

Безосновательные обвинения

Напомним, ОЗХО была создана в 1997 году, когда в силу вступила Конвенция о запрещении химического оружия. Одной из стран — инициаторов разработки этого документа была Россия, впоследствии его подписавшая и ратифицировавшая.

Несмотря на то что РФ досрочно уничтожила все запасы химических вооружений ещё в сентябре 2017 года под контролем со стороны ОЗХО и стран Запада (включая США), в июле 2023-го Джо Байден обвинил РФ якобы в наличии у неё «необъявленных программ» по химоружию.

В ответ на эти обвинения в посольстве России в Вашингтоне отвергли информацию о «незадекларированном запасе боевых отравляющих веществ». В ведомстве также указали, что в Вашингтоне, по всей видимости, исходят из того, что «в таком контексте явно запоздалое выполнение Соединёнными Штатами своих международных обязательств будет выглядеть достойно».

Стоит отметить, что вместе с обвинением в адрес России Байден тогда сообщил об уничтожении запасов химоружия США, отметив, что это стало результатом 30-летних усилий. При этом, согласно установленным ОЗХО срокам, Соединённые Штаты должны были сделать это в 2007 году. По данным Минобороны РФ, контроль за уничтожением заявленных запасов химического оружия США осуществлялся инспекционными группами ограниченного состава, в которых не было экспертов из России. В российском оборонном ведомстве утверждают, что Соединённые Штаты до сих пор хранят оставшиеся после уничтожения отравляющих веществ высокотоксичные реакционные массы на объектах Блю-Грасс (штат Кентукки) и Пуэбло (штат Колорадо).

Кроме того, Вашингтон сохраняет значительный интерес к применению химических средств «в качестве инструмента ведения военных действий», заявил во время брифинга начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, в 2015 году Объединённый комитет начальников штабов США утвердил документ «Руководство по реализации положений Конвенции о запрещении химического оружия», в котором регламентировано применение нелетальных химических вооружений подразделениями американской армии, в том числе во время спецопераций.

«Если раньше американцы говорили об использовании подобного оружия лишь в ответ на химическую агрессию противника, то в новых правилах важным аспектом является возможность применения токсичных химикатов в одностороннем порядке», — заметил Кириллов.

Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Он также сообщил, что в 2021 году, после испытаний в Афганистане, в сухопутные войска США стали поступать пневматические ружья «Ви-Кей-Эс» с химическими боеприпасами. Соединённые Штаты, также в нарушение конвенции, поставляли в третьи страны нелетальное химическое оружие, которое оказывалось в Ираке, Афганистане и на Украине, отметил Кириллов. По его словам, в ходе специальной военной операции России были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов со стороны ВСУ. Начальник войск РХБЗ ВС РФ проинформировал, что все документы, «подтверждающие факты нарушений США» положений Конвенции о запрещении химического оружия, переданы в Следственный комитет России «для принятия процессуального решения».

«По устаревшим методикам»

Как отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, заявление представителя Минобороны РФ о плане США понизить Россию в правах в ОЗХО, сфабриковав материалы о нарушениях с её стороны, говорит о том, что Вашингтон не оставляет попыток дискредитировать Москву.

«Цель одна — очередная дискредитация России и стремление вызвать медийную волну, направленную на демонизацию РФ. И в условиях, когда Запад получил серьёзное поражение, не сумев помешать записать интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, он будет пытаться изобрести новые кейсы, но по устаревшим методикам», — высказался Семибратов в беседе с RT.

По его словам, если у США и их союзников получится реализовать свои планы по «выдавливанию России» из ОЗХО, то эта организация превратится в очередную международную структуру, «которая себя полностью дискредитировала с точки зрения норм международного права».

«Что касается материалов, которые американцы хотят направить в ООН на рассмотрение Совбеза, то же самое происходило больше десяти лет назад и на сирийском треке. В этот раз опять не будет предоставлено никаких разумных и адекватных доказательств, поскольку фактов использования Россией химического оружия в конфликтах просто нет. Поэтому в данном случае мы столкнёмся с очередным фейком», — сказал аналитик.

В свою очередь, член правления Российской ассоциации политической науки, политолог Владимир Шаповалов отметил, что планы США понизить Россию в правах в ОЗХО чётко встраиваются в более обширную кампанию Соединённых Штатов по изоляции РФ на международной арене.

«США стремятся установить контроль над всеми международными структурами, которые существуют в мире, и изолировать Россию, ослабить её международные позиции. Однако этого сделать у Штатов не получится, поскольку мы уже сейчас видим, как активно РФ поддерживают незападные страны. Если бы США могли, они бы уже давно исключили Россию из ООН, но этого сделать они не в состоянии. Поэтому Штаты будут стремиться мелко гадить Москве там, где это возможно. И тема химического оружия стандартна для таких нападок Вашингтона, он её давно и достаточно активно использует в своей провокационной деятельности в отношении разных стран, в том числе и России», — пояснил Шаповалов.

Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге

© Алексей Витвицкий

Выпады американской стороны никогда не имели под собой каких-либо доказательств, поскольку РФ не вела войн с применением химического оружия, подчеркнул эксперт.

«Несмотря на это, США действительно могут оккупировать ОЗХО за счёт привлечения в организацию своих союзников, что и происходит в настоящее время. И всё это ни к чему хорошему не приведёт в глобальном контексте. Это сделает ОЗХО абсолютно бессмысленной, поскольку организация создавалась и действует исключительно как структура, в которой есть Россия, без которой она теряет всякий смысл своей деятельности. Ведь тогда не будет противовеса США и ОЗХО превратится в ещё один американский междусобойчик», — резюмировал Шаповалов.