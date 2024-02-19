«Подрыв ёмкостей с кислотой»: в МО сообщили о планах ВСУ использовать химикаты для затруднения наступления ВС РФ

Украинские военные применяют химические боеприпасы американского производства и отравляющие вещества, поставляемые странами Запада, в зоне проведения СВО, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. При этом киевский режим разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса». Она предусматривает подрыв ёмкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения ВС РФ, указал представитель Минобороны России.

Министерство обороны РФ зафиксировало случаи применения американских химических боеприпасов вооружёнными силами Украины в зоне проведения специальной военной операции.

«28 декабря 2023 года на Краснолиманском тактическом направлении с БПЛА коптерного типа по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряжённые веществом «Си-Эс». Данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызывать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками», — заявил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, это не единичный случай применения Украиной нелетального химического оружия.

Так, 7 и 21 апреля 2023 года с украинских БПЛА на позиции российских войск были сброшены ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6».

15 июня, 3 и 11 августа 2023 года в районе населённого пункта Работино (Запорожская область) по российским военнослужащим был применён беспилотник с пластиковой емкостью, содержащей смесь хлорацетофенона с хлорпикрином.

31 января 2024 года ВСУ использовали неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте. В ходе исследований было установлено наличие ядовитого вещества «антрахинон», обладающего выраженным токсическим действием и вызывающего слепоту, нарушения функций печени и почек.

«Таким образом, Украина при пособничестве стран Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя списочные химикаты», — подчеркнул Кириллов.

© Министерство обороны РФ

Применение ВСУ отравляющих веществ

Также начальник войск РХБЗ привёл примеры, когда ВСУ использовали отравляющие вещества в отношении подразделений Вооружённых сил РФ.

Так 19 августа 2022 года применялся токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества «Би-Зет». При этом 28 января 2024-го отравляющее вещество было обнаружено во флаконах с надписью «Биоспорин» на украинском языке в схроне на территории Мелитополя.

8 и 16 февраля 2023 года зафиксированы случаи применения синильной кислоты с использованием беспилотников.

Вдобавок, Игорь Кириллов рассказал, что от токсичных соединений, применяемых войсками киевского режима едва не погибли главы российских регионов.

9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления, а 5 декабря 2023 года глава администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил тяжёлое отравление фенольными соединениями.

«Известны и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц, расследования по которым продолжаются», — добавил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

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Новая тактика киевского режима

Власти киевского режима намерены посредством химикатов затруднить наступление ВС РФ в зоне СВО. Об этом заявил представитель Минобороны России.

«По имеющейся информации киевским режимом при содействии западных кураторов разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса». Она предусматривает подрыв ёмкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорска и Купянска, которые планируется разместить вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», — заявил Игорь Кириллов.

По его словам, в Киеве полагают, что подобная стратегия «значительно затруднит активность наступательных операций» ВС РФ и предоставит Киеву дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

Он также подчеркнул, что о планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты.

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США

Соединённые Штаты Америки до сих пор сохраняют оставшиеся после уничтожения отравляющих веществ высокотоксичные реакционные массы на объектах Блю-Грасс (штат Кентукки) и Пуэбло (штат Колорадо), несмотря на действие Конвенции о запрещении химического оружия. На это в ходе брифинга указал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

При этом до 2018 года в ежегодных объявлениях США указывали 460 метрических тонн неустановленных отравляющих веществ, что составляет около 2% от общего запаса. По данным оборонного ведомства, речь идёт о соединениях, относящихся к классу амидидофторфосфатов, более известных американской общественности под названием «Новичок».

Наряду с этим Игорь Кириллов указал, что Вашингтон сохраняет значительный интерес к применению химических средств борьбы с беспорядками в качестве инструмента ведения боевых действий.

«Если раньше американцы говорили об использовании подобного оружия лишь в ответ на химическую агрессию противника, то в новых правилах важным аспектом является возможность применять токсичные химикаты в одностороннем порядке», — сказал он.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ также сообщил, что все документы, подтверждающие факты нарушений США и Украиной положений Конвенции о запрещении химического оружия, переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.