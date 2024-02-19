МО России: ВСУ намерены использовать в боях «особые химические пояса»

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о планах украинских войск использовать в боевых действиях «особые химические пояса».

«По имеющейся информации, киевским режимом при содействии западных кураторов разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса». Она предусматривает подрыв ёмкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск», — сказал он.

По его словам, с сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорска и Купянска, их планируется разместить вдоль автодорог на основных транспортных развязках.

По задумке киевского режима, предполагается, что такая тактика значительно затруднит активность наступательных операций ВС России и предоставит Киеву дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

Уточняется, что о планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты.

«Обратите внимание на запрос украинского постпредства при ЕС к военному штабу Евросоюза о поставке ВСУ в 2024 году общевойсковых защитных комплектов и противогазов — по 283 тыс. изделий; защитных перчаток и противохимических пакетов — по 500 тыс. каждого изделия. Запрашиваемая номенклатура также содержит 150 тыс. комплектов антидотов и 20 тыс. тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ», — отметил Кириллов.

Он также добавил, что в 2023 году страны НАТО уже поставляли на Украину средства индивидуальной защиты — более 55 тыс. комплектов, антидоты от фосфорорганических отравляющих веществ — 600 тыс. ампул, а также препараты для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты — 750 тыс. флаконов.

Ранее Кириллов заявил, что Украина применяет химическое оружие не только в ходе боевых действий, но и для осуществления терактов.