Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина применяет химическое оружие не только в ходе боевых действий, но и для осуществления терактов.

«ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления», — отметил он.

Уточняется, что проведённые лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включённого в список 1 КЗХО.

«Кроме того, 5 декабря 2023 года глава администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил тяжёлое отравление фенольными соединениями», — добавил Кириллов.

Представитель Минобороны России добавил, что известны и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц, расследования по которым продолжаются.

Ранее Кириллов заявил, что украинские войска неоднократно применяли химическое оружие американского производства в ходе конфликта.