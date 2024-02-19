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В Минобороны России заявили о применении Украиной химоружия для терактов

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина применяет химическое оружие не только в ходе боевых действий, но и для осуществления терактов.
В Минобороны России заявили о применении Украиной химоружия для терактов
  • AP
  • © Libkos

«ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления», — отметил он.

Уточняется, что проведённые лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включённого в список 1 КЗХО.

«Кроме того, 5 декабря 2023 года глава администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил тяжёлое отравление фенольными соединениями», — добавил Кириллов.

Представитель Минобороны России добавил, что известны и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц, расследования по которым продолжаются.

Ранее Кириллов заявил, что украинские войска неоднократно применяли химическое оружие американского производства в ходе конфликта.

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