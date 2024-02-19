В Минобороны России заявили о применении Украиной химического оружия США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские войска неоднократно применяли химическое оружие американского производства в ходе конфликта.

«В ходе специальной военной операции были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов Вооружёнными силами Украины», — отметил он.

По его словам, 28 декабря 2023 года на Краснолиманском направлении с БПЛА ВСУ по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряжённые веществом «Си-Эс». Данное вещество оказывает раздражающее воздействие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызвать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца.

«Сам факт поставки подобных боеприпасов со стороны США в условиях военного конфликта является нарушением статьи I Конвенции, которая обязывает государство-участника (цитата) «…никогда и ни при каких обстоятельствах не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было», — отметил Кириллов.

Как подчеркнул представитель Минобороны России, Украина много раз применяла химоружие. Например, она использовала ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», в апреле 2023 года, а в конце января этого года применила неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте.

«По результатам исследований было установлено наличие ядовитого вещества антрахинон, обладающего выраженным токсическим действием и вызывающего слепоту, нарушения функций печени и почек. В странах Евросоюза антрахинон запрещён вследствие его канцерогенного действия», — уточнил Кириллов.

Также ВСУ 15 июня 2023 года в районе населённого пункта Работино Запорожской области сбросили ёмкость, содержащую смесь хлорацетофенона с хлорпикрином.

«Если первое соединение отнесено к химическим средствам борьбы с беспорядками, то хлорпикрин внесён в список 3 Конвенции о запрещении химического оружия и запрещён к использованию даже в правоохранительных целях. Повторные случаи применения боеприпасов, снаряжённых хлорпикрином, зафиксированы в районе населённого пункта Работино 3 и 11 августа 2023 года», — добавил он.

В ноябре 2023 года Кириллов заявил, что ВСУ в ходе СВО 17 раз применили химоружие для отравления продуктов питания.