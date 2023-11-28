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МО: ВСУ в ходе СВО 17 раз применили химоружие для отравления продуктов питания

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Вооружённые силы Украины в ходе специальной военной операции 17 раз применили компоненты химического оружия для отравления продуктов питания, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
МО: ВСУ в ходе СВО 17 раз применили химоружие для отравления продуктов питания
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом Кириллов сказал на сессии III Конгресса молодых учёных.

«В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кириллова, из-за отравления еды погибли по меньшей мере 15 человек.

Кириллов ранее заявил, что ВСУ могут применить биологическое оружие в связи с провалом контрнаступления.

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