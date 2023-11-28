МО: ВСУ в ходе СВО 17 раз применили химоружие для отравления продуктов питания
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Об этом Кириллов сказал на сессии III Конгресса молодых учёных.
«В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания», — цитирует его РИА Новости.
По словам Кириллова, из-за отравления еды погибли по меньшей мере 15 человек.
Кириллов ранее заявил, что ВСУ могут применить биологическое оружие в связи с провалом контрнаступления.