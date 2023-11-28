RT в Telegram
Подпишись

МО: ВСУ могут применить биологическое оружие из-за провала контрнаступления

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины могут применить биологическое оружие в связи с провалом контрнаступления, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
МО: ВСУ могут применить биологическое оружие из-за провала контрнаступления
  • РИА Новости

Об этом Кириллов сказал на сессии III Конгресса молодых учёных.

«Минобороны предполагает смещение их (ВСУ. — RT) активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств», — цитирует его РИА Новости.

Кириллов уточнил, что ВСУ могут провести преднамеренное заражение водных ресурсов, в том числе питьевой воды. Кроме того, Киев может пойти на заражение запасов продовольствия и кормов для животных, добавил он.

Ранее стало известно, что в украинской лаборатории на территории Херсонской области проводились исследования в интересах США, в том числе изучались штаммы, способные вызвать эпидемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить