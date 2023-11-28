МО: ВСУ могут применить биологическое оружие из-за провала контрнаступления

Вооружённые силы Украины могут применить биологическое оружие в связи с провалом контрнаступления, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Об этом Кириллов сказал на сессии III Конгресса молодых учёных.

«Минобороны предполагает смещение их (ВСУ. — RT) активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств», — цитирует его РИА Новости.

Кириллов уточнил, что ВСУ могут провести преднамеренное заражение водных ресурсов, в том числе питьевой воды. Кроме того, Киев может пойти на заражение запасов продовольствия и кормов для животных, добавил он.

Ранее стало известно, что в украинской лаборатории на территории Херсонской области проводились исследования в интересах США, в том числе изучались штаммы, способные вызвать эпидемии.