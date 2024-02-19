Кириллов заявил о превращении ОЗХО в инструмент США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о превращении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в инструмент США.

Как отметил представитель Минобороны России, несмотря на то что деятельность организации предполагает равные права участников, в ноябре 2023 года впервые с момента подписания Конвенции Российская Федерация была, по сути, выдавлена из состава Исполнительного совета ОЗХО.

«Вместо нас были введены Украина, Польша и Литва — страны, проводящие явную антироссийскую политику и никогда не имевшие химического оружия. При этом Литва внесла заявку на участие в выборах за три часа до окончания срока её подачи», — указал Кириллов.

Он указал, что, таким образом, была сформирована ещё одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США и используется ими для сведения политических счетов с неугодными странами. Российская сторона прекрасно понимает, в каком направлении будет организована работа ОЗХО в её отношении.

«Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства — участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе соответствующих органов. В дальнейшем материалы о «якобы нарушениях» Российской Федерации будут направлены в Генассамблею и Совет Безопасности ООН, как это уже реализовано в отношении Сирии», — подчеркнул Кириллов.

Ранее Кириллов заявил, что ОЗХО игнорирует нарушения Украины в отношении химического оружия.