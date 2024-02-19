В МО России заявили о бездействии ОЗХО в отношении нарушений Украины
- AP
- © Libkos
По его словам, по всем случаям применения Украиной химического оружия имеется необходимая доказательная база, которая была предоставлена в Технический секретариат ОЗХО.
«По истечении четырёх месяцев какой-либо реакции со стороны Организации по представленным нами доказательствам нарушений Украиной Конвенции так и не было представлено», — отметил он.
Ранее Кириллов заявил, что Украина применяет химическое оружие не только в ходе боевых действий, но и для осуществления терактов.