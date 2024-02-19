В МО России заявили о бездействии ОЗХО в отношении нарушений Украины

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорирует нарушения Украины в отношении химического оружия.

По его словам, по всем случаям применения Украиной химического оружия имеется необходимая доказательная база, которая была предоставлена в Технический секретариат ОЗХО.

«По истечении четырёх месяцев какой-либо реакции со стороны Организации по представленным нами доказательствам нарушений Украиной Конвенции так и не было представлено», — отметил он.

Ранее Кириллов заявил, что Украина применяет химическое оружие не только в ходе боевых действий, но и для осуществления терактов.