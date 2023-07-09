«Последний химический боеприпас»: в ОЗХО сообщили об уничтожении всех заявленных запасов химоружия в мире

Все заявленные запасы химоружия в мире уничтожены, сообщила Организация по запрещению химического оружия. Как уточнили в ОЗХО, последние остававшиеся у США боеприпасы этого типа были утилизированы 7 июля 2023 года. Эту информацию подтвердили и в Белом доме. При этом Джо Байден обвинил РФ и Сирию в якобы наличии у них «необъявленных программ» по химоружию. В ответ на это заявление в посольстве РФ в Вашингтоне напомнили, что Россия уничтожила свои запасы химоружия ещё в 2017 году, что было подтверждено специалистами ОЗХО. Российские дипломаты считают, что подобные обвинения призваны отвлечь внимание от «явно запоздалого выполнения Соединёнными Штатами своих международных обязательств».

Все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены. С таким заявлением выступила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Организация по запрещению химического оружия... подтверждает, что последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами — участниками Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), было признано уничтоженным», — говорится в публикации.

Как уточняется в заявлении ОЗХО, последний запас химоружия, который оставался у США, был уничтожен 7 июля 2023 года.

«Последний химический боеприпас из заявленных запасов химического оружия США был необратимо уничтожен в соответствии с КЗХО 7 июля 2023 года на опытном заводе по уничтожению химических веществ Блю-Грасс в штате Кентукки», — говорится в пресс-релизе.

США на официальном уровне также сообщили об уничтожении своих запасов химоружия. В заявлении президента страны Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что это стало результатом 30-летних усилий.

Однако генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас отметил, что, несмотря на это достижение, в мире ещё сохраняется немало вызовов, связанных с химоружием.

«Впереди у нас ещё много вызовов, которые требуют непрерывного внимания международного сообщества. К конвенции ещё не присоединились четыре страны (Египет, КНДР, Южный Судан и Израиль. — RT). По-прежнему необходимо обнаружение и уничтожение брошенного и старого химического оружия», — пояснил Ариас.

Вместе с тем, по мнению экспертов, опрошенных RT, факт уничтожения США своих запасов химоружия нуждается в проверке.

«Заявление США надо проверять, потому что есть большое недоверие к тому, как такие обязательства выполняют американцы. Если подтвердится, то, конечно, это позитивный факт», — сказал в беседе с RT политолог Андрей Суздальцев.

Джо Байден

AFP

© Jim WATSON

Вместе с тем, рапортуя об уничтожении заявленного химического оружия, Джо Байден обвинил Россию и Сирию в том, что они якобы имеют некие «необъявленные программы» по химоружию, и призвал Москву и Дамаск вернуться к исполнению Конвенции о запрещении химоружия.

«Россия и Сирия должны вернуться к соблюдению Конвенции о запрещении химического оружия и признать свои необъявленные программы, которые применялись для совершения возмутительных зверств и нападений», — заявил президент США, не пояснив, о каких нападениях идёт речь.

Также по теме «Площадные заявления»: как США пытаются дискредитировать Россию на фоне спецоперации на Украине Выдвинутые Госдепом США обвинения в адрес России в том, что она якобы обладает химоружием, лживы, подчеркнули в посольстве РФ в...

На данные обвинения отреагировали в посольстве России в Вашингтоне.

«В наш адрес вновь брошены обвинения: Российская Федерация якобы обладает незадекларированным запасом боевых отравляющих веществ. Видимо, здесь исходят из того, что в таком контексте явно запоздалое выполнение Соединёнными Штатами своих международных обязательств будет выглядеть достойно. В этой связи хотели бы напомнить о полном и досрочном уничтожении российского химарсенала ещё в 2017 году, что было подтверждено Организацией по запрещению химоружия», — подчеркнули дипломаты.

По словам Андрея Суздальцева, озвученные Байденом обвинения не соответствуют действительности, никогда и никем они не были подтверждены. «При этом США долгие годы прикрывали наличие собственных программ по развитию химического оружия в других формах», — сказал специалист.

В свою очередь, военный политолог Иван Коновалов отметил, что подобные выпады со стороны США уже давно стали частью внешней политики Вашингтона.

«Выпады против России — это главный внешнеполитический тренд США. Вместо того чтобы обвинять в чём-то Москву, Штатам стоило бы разъяснить международному сообществу цели существования их биологических лабораторий, разбросанных по всему миру», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

«Это достижение можно отнести на счёт РФ»

Напомним, о завершении ликвидации химоружия в сентябре 2017 года президенту России Владимиру Путину доложил на тот момент председатель Государственной комиссии по ликвидации химического оружия Михаил Бабич в ходе специальной видеоконференции. В данном мероприятии принял участие и тогдашний замгендиректора технического секретариата ОЗХО Хамид Али Рао.

Как сообщил в ходе видеоконференции Владимир Путин, России удалось досрочно выполнить свои обязательства по ликвидации химоружия, поскольку изначально эти работы планировалось завершить в 2020 году.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и президент России Владимир Путин

kremlin.ru

Он добавил, что «реализация российской программы началась ещё в 1990‑е годы, когда наша страна испытывала серьёзные экономические трудности».

«В начале 2000‑х мы нашли ресурсы, чтобы ускорить её выполнение. За 20 лет проведена действительно огромная, масштабная работа», — отметил глава государства.

При этом Путин напомнил, что США, которые наряду с РФ имели самые крупные запасы химоружия в мире, неоднократно переносили сроки его ликвидации.

«(США. — RT) уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия достаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств, что, честно говоря, звучит как‑то странновато, но ладно. Мы ожидаем, что Соединённые Штаты, так же как и другие страны, будут выполнять все свои обязательства, взятые в рамках международных соглашений», — подчеркнул Владимир Путин.

Как считает Иван Коновалов, тот факт, что США всё-таки уничтожили свои запасы химического оружия, говорит о том, что усилия Москвы по привлечению внимания к этой проблеме не пропали даром.

«Если допустить, что американская сторона говорит правду, что они уничтожили свои запасы химоружия, то это достижение можно отнести и на счёт РФ, которая уже давно уничтожила всё химическое оружие и перманентно настаивала на том, чтобы это сделали американцы. США же постоянно уворачивались от этого обязательства», — сказал аналитик.

«Псевдогуманистические воззвания США»

Комментируя обвинения Байдена в адрес России, посольство РФ призвало США прекратить разыгрывать «антироссийскую карту» и перестать политизировать деятельность ОЗХО.

«Вместо того чтобы разыгрывать антироссийскую карту, рекомендуем американской стороне не на словах, а на деле доказать приверженность провозглашаемым благим намерениям. А именно — прекратить политизировать деятельность ОЗХО и не превращать эту организацию из международного инструмента химразоружения в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами», — заявили в диппредставительстве.

Кроме того, дипломаты сочли неискренними призывы США к другим странам избавиться от разрушительного оружия на фоне решения Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы.

«Псевдогуманистические воззвания США о необходимости избавления человечества от ужасов применения смертоносных вооружений разбиваются вдребезги о решение поставить Киеву кассетные боеприпасы. Американские власти попросту наплевали на возражения правозащитников и всех здравомыслящих людей, обеспокоенных перспективой масштабных жертв среди мирного населения», — подчеркнули в посольстве.

Стоит отметить, что Россия ранее неоднократно фиксировала попытки Запада оказать влияние на работу ОЗХО. В частности, Москва обращала внимание на необъективную работу специалистов этой организации в Сирии, где боевики устраивали провокации, чтобы обвинить сирийские власти в использовании химоружия.

Автомобили ООН с представителями ОЗХО в Дамаске

AP

© Bassem Mroue, File

Помимо этого, в докладах миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии были обнаружены прямые фальсификации, о чём сообщала в том числе организация WikiLeaks.

Также по теме «Площадные заявления»: как США пытаются дискредитировать Россию на фоне спецоперации на Украине Выдвинутые Госдепом США обвинения в адрес России в том, что она якобы обладает химоружием, лживы, подчеркнули в посольстве РФ в...

По словам Ивана Коновалова, работу ОЗХО в Сирии сложно назвать безупречной.

«Взаимодействие ОЗХО с российскими силами в Сирии, которые вели там справедливую борьбу против международного терроризма, было неадекватным. Настоящего сотрудничества не получилось, так как было очевидно, что специалисты этой организации пляшут под дудку Вашингтона. Их целью было только одно — обвинить Дамаск или Москву», — сказал аналитик.

Кроме того, Великобритании, США и их союзникам путём простого голосования удалось продавить проект решения о наделении технического секретариата ОЗХО несвойственными ему полномочиями по определению виновных в применении химоружия. Как пояснили в МИД РФ, это решение «выходит за рамки КЗХО и вторгается в сферу исключительных полномочий Совета Безопасности ООН».

Учитывая всё это, говорит Иван Коновалов, ОЗХО сегодня нельзя назвать независимой организацией. «На сегодняшний день ОЗХО является абсолютно ангажированной структурой, которая действует в интересах Вашингтона и Брюсселя», — отметил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Андрей Суздальцев. По его мнению, ситуация с ОЗХО является примером деградации международных институтов.

«ОЗХО неоднократно демонстрировала двойные стандарты в отношении России, прикрывала различного рода программы и провокации со стороны Запада. По большому счёту сейчас нет независимых международных организаций. Мы находимся сегодня на этапе полураспада существовавшей до последнего времени системы международных отношений», — заключил аналитик.