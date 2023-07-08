В ОЗХО заявили, что все заявленные запасы химоружия в мире уничтожены
Об этом информирует РИА Новости.
«Последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами — участниками КЗХО, было признано уничтоженным», — говорится в сообщении.
По данным агентства, последний запас химоружия был уничтожен 7 июля. Отмечается, что он принадлежал США и был ликвидирован на экспериментальном заводе в Кентукки.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил ликвидацию запасов химического оружия в США.
Также сообщалось, что США подписали новое соглашение о сотрудничестве с ОЗХО.