В ОЗХО заявили, что все заявленные запасы химоружия в мире уничтожены

Организация по запрещению химического оружия заявила, что все заявленные запасы химоружия в мире уничтожены.

Об этом информирует РИА Новости.

«Последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами — участниками КЗХО, было признано уничтоженным», — говорится в сообщении.

По данным агентства, последний запас химоружия был уничтожен 7 июля. Отмечается, что он принадлежал США и был ликвидирован на экспериментальном заводе в Кентукки.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил ликвидацию запасов химического оружия в США.

Также сообщалось, что США подписали новое соглашение о сотрудничестве с ОЗХО.