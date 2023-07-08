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В ОЗХО заявили, что все заявленные запасы химоружия в мире уничтожены

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Организация по запрещению химического оружия заявила, что все заявленные запасы химоружия в мире уничтожены.

Об этом информирует РИА Новости.

«Последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами — участниками КЗХО, было признано уничтоженным», — говорится в сообщении.

По данным агентства, последний запас химоружия был уничтожен 7 июля. Отмечается, что он принадлежал США и был ликвидирован на экспериментальном заводе в Кентукки.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил ликвидацию запасов химического оружия в США.

Также сообщалось, что США подписали новое соглашение о сотрудничестве с ОЗХО.

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