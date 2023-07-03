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США подписали новое соглашение о сотрудничестве с ОЗХО

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Агентство США по сокращению военной угрозы и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подписали новое соглашение о сотрудничестве в рамках Конвенции о запрещении химоружия.
США подписали новое соглашение о сотрудничестве с ОЗХО
  • Gettyimages.ru

«ОЗХО и DTRA подписали новое соглашение о сотрудничестве для совместной работы над широким спектром мероприятий, имеющих отношение к выполнению Конвенции о запрещении химического оружия», — говорится в заявлении организации.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что США затягивают процесс ликвидации своего арсенала химического оружия.

Президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон готов полностью завершить процесс ликвидации химического оружия страны в срок, к осени нынешнего года.

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