Постпред России при ОЗХО заявил о затягивании США ликвидации своего химоружия

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Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Соединённые Штаты затягивают процесс ликвидации своего арсенала химического оружия.
Постпред России при ОЗХО заявил о затягивании США ликвидации своего химоружия
  • AP

«Американцы бодро рапортуют о том, что, дескать, они завершают уничтожение химического оружия, но по факту затягивают этот процесс, хотя всё необходимое у них есть, и технологии, и оборудование, и средства финансовые есть, но почему-то цепляются до сих пор и не хотят расставаться с этим химическим оружием», — цитирует его ТАСС.

Шульгин подчеркнул, что Россия регулярно указывает на данное обстоятельство, уточняя, что США — единственная страна в мире, которая обладает химическим оружием.

Ранее в ООН группа стран призвала задействовать концепцию о биооружии из-за США.

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