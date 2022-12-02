Постпред России при ОЗХО заявил о затягивании США ликвидации своего химоружия

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Соединённые Штаты затягивают процесс ликвидации своего арсенала химического оружия.

«Американцы бодро рапортуют о том, что, дескать, они завершают уничтожение химического оружия, но по факту затягивают этот процесс, хотя всё необходимое у них есть, и технологии, и оборудование, и средства финансовые есть, но почему-то цепляются до сих пор и не хотят расставаться с этим химическим оружием», — цитирует его ТАСС.

Шульгин подчеркнул, что Россия регулярно указывает на данное обстоятельство, уточняя, что США — единственная страна в мире, которая обладает химическим оружием.

Ранее в ООН группа стран призвала задействовать концепцию о биооружии из-за США.