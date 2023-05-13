Байден: США готовы к осени 2023 года ликвидировать свои запасы химического оружия

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов полностью завершить процесс ликвидации химического оружия страны в срок, к осени нынешнего года.

Информация об этом стала известна из письменного заявления президента в преддверии запланированной в Гааге Пятой конференции государств — участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия.

«Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года», — цитирует Байдена ТАСС.

По словам американского лидера, данная веха разоружения отвечает «самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности».

«Работая вместе над достижением нашей общей цели, Соединённые Штаты подают пример», — сказал Байден.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что США затягивают процесс ликвидации своего арсенала химического оружия.