Байден подтвердил ликвидацию запасов химического оружия в США
Об этом информирует ТАСС.
«Сегодня я с гордостью объявляю, что Соединённые Штаты благополучно уничтожили последний боеприпас из этого запаса», — сказал американский президент.
При этом он отметил, что данный шаг ещё больше приблизил всех к миру, «свободному от ужасов химического оружия».
Ранее Байден заявил, что США были бы готовы предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта.
Также, по его словам, принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением с Россией.