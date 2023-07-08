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Байден подтвердил ликвидацию запасов химического оружия в США

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Президент США Джо Байден подтвердил ликвидацию последних запасов химического оружия, остававшихся в арсенале страны.

Об этом информирует ТАСС.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что Соединённые Штаты благополучно уничтожили последний боеприпас из этого запаса», — сказал американский президент.

При этом он отметил, что данный шаг ещё больше приблизил всех к миру, «свободному от ужасов химического оружия».

Ранее Байден заявил, что США были бы готовы предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта.

Также, по его словам, принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением с Россией.

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