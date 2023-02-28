«Вина будет возложена на Россию»: в МО РФ заявили о планах США устроить провокацию с химикатами на Украине

США готовят на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов, заявил глава войск РХБЗ Игорь Кириллов. По данным Минобороны, на территорию Украины поступил груз химикатов, среди которых вещество, известное под обозначением BZ, которое вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации и нарушения памяти. Как подчеркнул Кириллов, инициаторы провокации рассчитывают, что в условиях боевых действий эффективное расследование будет невозможным, а вина будет возложена на Россию.

Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что США готовят на Украине провокацию с использованием токсических веществ. По его словам, возложить вину за эти события планируется на Россию.

Как рассказал Кириллов, 22 февраля влиятельная неправительственная организация США провела конференцию, посвящённую событиям на Украине. В ходе этого мероприятия бывший посол США в РФ Джон Салливан заявил, что «российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции».

«Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединённых Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. Они рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, в результате чего реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию», — сказал в ходе брифинга Кириллов.

По данным ведомства, 10 февраля 2023 года в Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан.

Как сообщили в Минобороны РФ, разгрузка химикатов проходила под контролем сотрудников службы безопасности Украины и представителей командования ВСУ на территории Краматорского металлургического завода им. Куйбышева.

«Груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надписью BZ («Би-Зет») и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять ящиков имели надпись CS — Riot («Си-Эс — Райот»), три — CR — Riot («Си-Ар — Райот») с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия», — рассказал Кириллов.

Брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

Наряду с этим, по данным ведомства, в начале 2023 года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты.

Как полагают в Минобороны РФ, факт одновременной поставки химикатов и средств защиты указывает на планы проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества «Би-Зет» в ходе конфликта на Украине.

Глава войск РХБЗ пояснил, что «Би-Зет» вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти. Как уточнил Кириллов, этот химикат является табельным отравляющим веществом армии США и широко применялось во время Вьетнамской войны.

Кириллов отметил, что США заявили о полном уничтожении запасов «Би-Зет» в 1990 году, когда было утилизировано около 50 т вещества. Однако, по словам главы войск РХБЗ, образцы были оставлены и сохраняется возможность синтеза прекурсоров «Би-Зет» на базе мощностей по производству фармацевтических препаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год.

В то же время в Минобороны РФ выразили уверенность, что в случае провокаций российская сторона сможет оперативно на них среагировать.

«Развёрнутые в районе проведения специальной военной операции российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них. В связи с этим Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокаций с токсичными химикатами в условиях ведения боевых действий», — заключил Кириллов.

Он отметил, что возможности имеющихся у Минобороны РФ химических лабораторий позволяют достоверно определить не только тип применённого химиката, но и страну, где было произведено вещество.

В случае провокаций с использованием токсичных химикатов истинные виновники будут установлены и наказаны, подчеркнули в Минобороны РФ.

Военно-биологические работы США на Украине

Ранее Кириллов провёл брифинг на тему анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США вне национальной территории. В частности, он упомянул об экспериментах, которые проводились на территории Украины, в том числе с участием украинских военных в качестве целевых групп.

Как отметил глава войск РХБЗ, действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют правовой оценки.