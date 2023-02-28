«Вина будет возложена на Россию»: в МО РФ заявили о планах США устроить провокацию с химикатами на Украине
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что США готовят на Украине провокацию с использованием токсических веществ. По его словам, возложить вину за эти события планируется на Россию.
Как рассказал Кириллов, 22 февраля влиятельная неправительственная организация США провела конференцию, посвящённую событиям на Украине. В ходе этого мероприятия бывший посол США в РФ Джон Салливан заявил, что «российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции».
«Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединённых Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. Они рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, в результате чего реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию», — сказал в ходе брифинга Кириллов.
По данным ведомства, 10 февраля 2023 года в Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан.
Как сообщили в Минобороны РФ, разгрузка химикатов проходила под контролем сотрудников службы безопасности Украины и представителей командования ВСУ на территории Краматорского металлургического завода им. Куйбышева.
«Груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надписью BZ («Би-Зет») и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять ящиков имели надпись CS — Riot («Си-Эс — Райот»), три — CR — Riot («Си-Ар — Райот») с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия», — рассказал Кириллов.
- Брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова
Наряду с этим, по данным ведомства, в начале 2023 года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты.
Как полагают в Минобороны РФ, факт одновременной поставки химикатов и средств защиты указывает на планы проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества «Би-Зет» в ходе конфликта на Украине.
Глава войск РХБЗ пояснил, что «Би-Зет» вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти. Как уточнил Кириллов, этот химикат является табельным отравляющим веществом армии США и широко применялось во время Вьетнамской войны.
Кириллов отметил, что США заявили о полном уничтожении запасов «Би-Зет» в 1990 году, когда было утилизировано около 50 т вещества. Однако, по словам главы войск РХБЗ, образцы были оставлены и сохраняется возможность синтеза прекурсоров «Би-Зет» на базе мощностей по производству фармацевтических препаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год.
В то же время в Минобороны РФ выразили уверенность, что в случае провокаций российская сторона сможет оперативно на них среагировать.
«Развёрнутые в районе проведения специальной военной операции российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них. В связи с этим Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокаций с токсичными химикатами в условиях ведения боевых действий», — заключил Кириллов.
Он отметил, что возможности имеющихся у Минобороны РФ химических лабораторий позволяют достоверно определить не только тип применённого химиката, но и страну, где было произведено вещество.
В случае провокаций с использованием токсичных химикатов истинные виновники будут установлены и наказаны, подчеркнули в Минобороны РФ.
Военно-биологические работы США на Украине
Ранее Кириллов провёл брифинг на тему анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США вне национальной территории. В частности, он упомянул об экспериментах, которые проводились на территории Украины, в том числе с участием украинских военных в качестве целевых групп.
Как отметил глава войск РХБЗ, действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют правовой оценки.