Несоответствие обязательствам: в Минобороны РФ рассказали о наступательной биопрограмме США

США ведут работу над программой создания биологического оружия и расширяют её масштабы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Так, в проектах задействована ЦРУ и НКО RAND, специализирующаяся на политической проблематике. К тому же Пентагон проводит обучение специалистов в рамках наступательной биологической программы. Наряду с этим американская администрация рассчитывает возобновить биологические исследования на Украине после завершения конфликта.

Соединённые Штаты Америки продолжают работу над программой создания биологического оружия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«При этом американская администрация стремится расширить её масштабы. 23 марта 2023 года была утверждена новая стратегия США в области биопроизводства, разработанная министерством обороны. В документе определены долговременные цели по развитию биотехнологий и поиску их военного применения», — сказал он.

В качестве подтверждения он отметил участие в биологических проектах ЦРУ некоммерческой организации RAND, которая специализируется на политической проблематике. Так, данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак.

«Совершенно очевидно, что подобные исследования не соответствуют обязательствам Вашингтона по нераспространению биологического оружия», — добавил Кириллов.

Кроме того, начальник РХБЗ обратил внимание на то, что Пентагон в октябре запустил программу обучения специалистов для реализации стратегии биопроизводства, которая предоставит её «участникам возможность принять участие в реальных опытах по изготовлению биоматериалов» и будет направлена «на возрождение производственного потенциала США, который повысит стратегическую конкурентоспособность Америки и позволит создавать вооружённые силы будущего».

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«Подобные формулировки в совокупности с использованием высокопроизводительной технологической базы и привлечением специалистов с опытом исследований двойного назначения могут свидетельствовать о попытках США воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы», — заметил Кириллов.

Украина

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что Соединённые Штаты сохраняют повышенный интерес к проведению исследований на украинской территории. При этом Вашингтон до сих пор контролирует ряд украинских объектов, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта.

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К тому же на базе национального медицинского университета им. Галицкого в городе Львов в период с августа по сентябрь 2023 года был проведён тренинг по реагированию на биологические угрозы. В нём, согласно данным МО РФ, приняли участие представители органов государственной власти Украины, включая СБУ и национальную полицию, а также сотрудники западных некоммерческих организаций.

«Замысел учения следующий — в Николаевской области Украины фиксируется появление случаев инфекционного заболевания. Проводится отбор и анализ проб. В результате делается вывод, что «с высокой долей вероятности» инцидент является результатом биодиверсии со стороны Российской Федерации. Информация о вспышке освещается средствами массовой информации, в первую очередь западными, для привлечения внимания к ситуации, на улицы выводятся медицинские работники с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств», — сообщил Кириллов.

Он также дополнил список фигурантов украинского военно-биологического досье участниками тренинга, который прошёл во Львове.

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На нём присутствовали член Руководящего совета по биобезопасности Великобритании, выступавшая в качестве модератора Филиппа Ленцос, сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона, которая специализируется на анализе разведданных и технологиях дезинформации в СМИ Джемма Боушер, руководитель отдела коммуникаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, которая занимается управлением проектами для правительственных организаций Украины и США и отвечает за медиапланирование Оксана Кучерява, заведующая референс-лабораторией по диагностике вирусных и особо опасных патогенов Ирина Демчишина.

«Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей СБУ и национальной полиции Украины. Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием «под чужим флагом». Мы продолжаем анализ поступающих документов и будем вас информировать», — заключил представитель российского Минобороны.