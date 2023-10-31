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Минобороны: в США продолжается программа создания биологического оружия

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США заявил, что в Соединённых Штатах продолжается программа создания биологического оружия.

Отмечается, что участие в биологических проектах Центрального разведывательного управления НКО RAND, специализирующегося на политической проблематике, вызывает ряд вопросов.

Кириллов отметил, что эта организация с помощью искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак.

Начальник войск РХБЗ добавил, что такие исследования не соответствуют обязательствам американской стороны по нераспространению биологического оружия.

«Приведённые документы свидетельствуют о продолжающейся в США программе создания биологического оружия», — заявил Кириллов.

Он также сообщил, что администрация США стремится расширить масштабы программы создания биооружия.

В сентябре Кириллов заявил, что США и Украина выдают военно-биологические исследования за мирные. 

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