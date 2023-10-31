Минобороны: в США продолжается программа создания биологического оружия
Отмечается, что участие в биологических проектах Центрального разведывательного управления НКО RAND, специализирующегося на политической проблематике, вызывает ряд вопросов.
Кириллов отметил, что эта организация с помощью искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак.
Начальник войск РХБЗ добавил, что такие исследования не соответствуют обязательствам американской стороны по нераспространению биологического оружия.
«Приведённые документы свидетельствуют о продолжающейся в США программе создания биологического оружия», — заявил Кириллов.
Он также сообщил, что администрация США стремится расширить масштабы программы создания биооружия.
В сентябре Кириллов заявил, что США и Украина выдают военно-биологические исследования за мирные.