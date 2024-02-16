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FT: в НАТО назвали учения Steadfast Defender подготовкой к конфликту с Россией

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Крупнейшие за десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024, проходящие в Европе, посвящены подготовке к конфликту с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра.
FT: в НАТО назвали учения Steadfast Defender подготовкой к конфликту с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

В статье под заголовком «Почему члены НАТО бьют тревогу из-за агрессивной позиции России» приводятся слова Бауэра, который утверждал, что учения посвящены «подготовке к конфликту с Россией».

По оценкам МИД России, учения масштаба проводимых НАТО Steadfast Defender 2024 увеличивают риски военных инцидентов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также назвал учения «очень опасной игрой с огнём». Он предупредил, что военные потенциалы России и стран НАТО несопоставимы, поэтому в случае конфликта с альянсом российская сторона, не имея выбора, будет вынуждена отвечать на агрессию асимметрично, использовав баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками.

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