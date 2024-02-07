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Медведев: Россия при конфликте с НАТО воспользуется ракетами с СБЧ

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Военные потенциалы России и стран НАТО несопоставимы, поэтому в случае конфликта с альянсом российская сторона, не имея выбора, будет вынуждена отвечать на агрессию асимметрично, заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Медведев: Россия при конфликте с НАТО воспользуется ракетами с СБЧ
  • РИА Новости

«Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», — сообщил он в своём Telegram-канале, комментируя заявления руководителей европейских стран о том, что они «должны быть готовы к войне с Россией».

Медведев также назвал крайне опасной болтовнёй заявления западных политиков о возможном конфликте.

В МИД России отмечали, что Москва призывает страны Запада, в первую очередь государства — члены ЕС, не приписывать России намерения развязать войну в Европе и не навязывать ей эту идеологию.

Президент Владимир Путин подчёркивал, что у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.

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