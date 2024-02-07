Медведев назвал опасной болтовнёй слова о возможном конфликте России с НАТО и ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал крайне опасной болтовнёй заявления западных политиков о якобы возможном конфликте России с НАТО и Евросоюзом.

«Сунак, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и прочие начальники из натовских стран талдычат, что «мы должны быть готовы к войне с Россией», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев отметил, что, хотя российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и Европейского союза, «крайне опасная болтовня на эту тему продолжается».

По его словам, западные политики таким образом пытаются отвлечь внимание избирателей, чтобы оправдать огромные траты на «опостылевшую бандеровскую «Украину».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва призывает страны Запада, в первую очередь государства — члены ЕС, не приписывать России намерения развязать войну в Европе и не навязывать ей эту идеологию.

25 января глава Минобороны Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что страна должна увеличить расходы на оборону в связи с угрозой потенциальной войны с Россией.