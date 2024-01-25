Министр обороны Норвегии призвал готовиться к войне с Россией

Глава Минобороны Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что страна должна увеличить расходы на оборону в связи с угрозой потенциальной войны с Россией.

«Нынешнее окно возможностей останется открытым в течение года или двух, возможно, трёх, и именно тогда нам придётся ещё больше инвестировать в нашу оборону», — цитирует его The Telegraph.

По словам министра, Норвегия должна подготовить сильную оборону, чтобы быть готовой к противостоянию «неопределённому и непредсказуемому миру».

Кристофферсен добавил, что Россия наращивает запасы вооружений быстрее, чем ожидали партнёры по НАТО.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что России в последнюю очередь хочется «большой войны».