Министр обороны Норвегии призвал готовиться к войне с Россией
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«Нынешнее окно возможностей останется открытым в течение года или двух, возможно, трёх, и именно тогда нам придётся ещё больше инвестировать в нашу оборону», — цитирует его The Telegraph.
По словам министра, Норвегия должна подготовить сильную оборону, чтобы быть готовой к противостоянию «неопределённому и непредсказуемому миру».
Кристофферсен добавил, что Россия наращивает запасы вооружений быстрее, чем ожидали партнёры по НАТО.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что России в последнюю очередь хочется «большой войны».