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Захарова: Западу не следует приписывать России желание устроить войну в Европе

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Москва призывает страны Запада, в первую очередь государства — члены ЕС, не приписывать России намерения развязать войну в Европе и не навязывать ей эту идеологию. С заявлением об этом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Западу не следует приписывать России желание устроить войну в Европе
  • РИА Новости

Дипломат в ходе брифинга обратила внимание, что на Западе запускается целая серия новых мифов и пугающих историй, касающихся неотвратимости войны в Европе. По словам Захаровой, странам коллективного Запада стоит указывать, что это их точка зрения и намерение.

«Но никаким образом не навязывайте эту идеологию нам и не приписывайте свои нездоровые фантазии нашей стране», — призвала дипломат.

Ранее глава Министерства обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен призвал готовиться к войне с Россией.

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