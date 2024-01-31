Захарова: Западу не следует приписывать России желание устроить войну в Европе

Москва призывает страны Запада, в первую очередь государства — члены ЕС, не приписывать России намерения развязать войну в Европе и не навязывать ей эту идеологию. С заявлением об этом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат в ходе брифинга обратила внимание, что на Западе запускается целая серия новых мифов и пугающих историй, касающихся неотвратимости войны в Европе. По словам Захаровой, странам коллективного Запада стоит указывать, что это их точка зрения и намерение.

«Но никаким образом не навязывайте эту идеологию нам и не приписывайте свои нездоровые фантазии нашей стране», — призвала дипломат.

Ранее глава Министерства обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен призвал готовиться к войне с Россией.