Захарова: Западу не следует приписывать России желание устроить войну в Европе
- РИА Новости
Дипломат в ходе брифинга обратила внимание, что на Западе запускается целая серия новых мифов и пугающих историй, касающихся неотвратимости войны в Европе. По словам Захаровой, странам коллективного Запада стоит указывать, что это их точка зрения и намерение.
«Но никаким образом не навязывайте эту идеологию нам и не приписывайте свои нездоровые фантазии нашей стране», — призвала дипломат.
Ранее глава Министерства обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен призвал готовиться к войне с Россией.