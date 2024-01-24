МО Польши: главным элементом предстоящих учений НАТО станет форсирование Вислы

Форсирование Вислы польскими войсками совместно с подразделениями армий стран — участниц НАТО станет ключевым элементом предстоящих учений альянса в Польше. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны страны.

В опубликованном на сайте военного ведомства сообщении также указывается, что в числе прочего это будет означать, что колёсные и гусеничные военные машины будут передвигаться в Польше по дорогам общего пользования.

О планах НАТО провести крупнейшие за десятилетия учения Steadfast Defender — 2024 стало известно 18 января. Позднее в Белоруссии заявили, что не получили приглашения наблюдать за манёврами альянса.