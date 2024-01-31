Песков: Россия считает учения НАТО угрозой и принимает меры

Учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые начались в Европе, воспринимаются в России как угроза. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва принимает меры реагирования.

Песков объяснил, что НАТО — это «инструмент конфронтации», которым управляют Соединённые Штаты. Пресс-секретарь главы государства отметил, что инфраструктура альянса на протяжении десятилетий приближается к российским рубежам.

«Конечно, для нас это угроза, и меры принимаются», — заявил он.

Другой темой брифинга стала ситуация со сбитым ВСУ в Белгородской области самолётом Ил-76. Песков заявил, что расследование дела о крушении воздушного судна продолжается.