Песков: Россия считает учения НАТО угрозой и принимает меры
- РИА Новости
Песков объяснил, что НАТО — это «инструмент конфронтации», которым управляют Соединённые Штаты. Пресс-секретарь главы государства отметил, что инфраструктура альянса на протяжении десятилетий приближается к российским рубежам.
«Конечно, для нас это угроза, и меры принимаются», — заявил он.
Другой темой брифинга стала ситуация со сбитым ВСУ в Белгородской области самолётом Ил-76. Песков заявил, что расследование дела о крушении воздушного судна продолжается.