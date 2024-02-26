Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа

Президент России Владимир Путин своим указом воссоздал Московский и Ленинградский военные округа и установил их состав.

Так, Ленинградский военный округ установлен в административных границах Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также города Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

Московский военный округ установлен в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также города Москвы.

Кроме того, президент включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ.