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Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа

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Президент России Владимир Путин своим указом воссоздал Московский и Ленинградский военные округа и установил их состав.
Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа
  • РИА Новости

Так, Ленинградский военный округ установлен в административных границах Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также города Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

Московский военный округ установлен в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также города Москвы.

Кроме того, президент включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ.

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