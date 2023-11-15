Politico: премьер Эстонии Каллас выразила готовность возглавить НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас намерена занять пост генерального секретаря НАТО.

Об этом она заявила на саммите Politico Defense.

По данным издания, Каллас спросили, хотела бы она, чтобы её рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга.

«Она ответила «да», — говорится в публикации.

Также премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что заинтересован в должности генсека НАТО.

Летом в Белом доме заявили, что США не решили, чью кандидатуру поддержат на пост генсека НАТО.

В феврале бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на должность генсекретаря НАТО.