RT в Telegram
Подпишись

Politico: премьер Эстонии Каллас выразила готовность возглавить НАТО

Короткая ссылка
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас намерена занять пост генерального секретаря НАТО.

Об этом она заявила на саммите Politico Defense.

По данным издания, Каллас спросили, хотела бы она, чтобы её рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга.

«Она ответила «да», — говорится в публикации.

Также премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что заинтересован в должности генсека НАТО.

Летом в Белом доме заявили, что США не решили, чью кандидатуру поддержат на пост генсека НАТО.

В феврале бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на должность генсекретаря НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить