Белый дом: США не решили, чью кандидатуру поддержат на пост генсека НАТО

США ещё не решили, чью кандидатуру они поддержат на пост генсека НАТО, освобождающийся осенью 2023 года, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Мне нечего сказать насчёт следующего генсека НАТО», — цитирует его ТАСС. Кирби заявил, что американский лидер Джо Байден не принял решение, кого поддержат США. Так он прокомментировал вопрос о лоббировании Лондоном кандидатуры главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на эту должность. Отмечается, что мандат нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга действует до 30 сентября 2023 года. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может попытаться убедить американского президента Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Соединённого Королевства Бена Уоллеса на пост нового генерального секретаря НАТО. Ранее газета The Telegraph сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак может попытаться убедить Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса на пост нового генерального секретаря НАТО.