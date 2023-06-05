Telegraph: Сунак хочет убедить Байдена поддержать назначение Уоллеса на пост генсека НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может попытаться убедить американского президента Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Соединённого королевства Бена Уоллеса на пост нового генерального секретаря НАТО.

Об этом пишет Telegraph.

«Риши Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе», — говорится в статье.

При этом отмечается, что британский премьер уже поднимал эту тему на полях недавней встречи лидеров стран G7.

По данным газеты, Лондон опасается, что кандидатуру Уоллеса будут блокировать Франция и Германия.

Ранее сообщалось, что Сунак посетит с официальным визитом Вашингтон, где у него состоятся переговоры с Байденом.

Также поступала информация, что Сунак и Байден обсудят создание «барьеров» на пути внедрения ИИ.