Telegraph: Сунак хочет убедить Байдена поддержать назначение Уоллеса на пост генсека НАТО
Об этом пишет Telegraph.
«Риши Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе», — говорится в статье.
При этом отмечается, что британский премьер уже поднимал эту тему на полях недавней встречи лидеров стран G7.
По данным газеты, Лондон опасается, что кандидатуру Уоллеса будут блокировать Франция и Германия.
Ранее сообщалось, что Сунак посетит с официальным визитом Вашингтон, где у него состоятся переговоры с Байденом.
Также поступала информация, что Сунак и Байден обсудят создание «барьеров» на пути внедрения ИИ.