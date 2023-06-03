Times: Сунак и Байден обсудят создание «барьеров» на пути внедрения ИИ
Об этом сообщает британская газета Times.
«Премьер-министр обсудит пути сотрудничества по созданию «оградительных барьеров» на пути новой технологии», — приводит текст РИА Новости.
Отмечается, что одной из рассматриваемых идей является создание в Лондоне глобального органа по контролю за ИИ по образцу МАГАТЭ.
Ранее в США в ходе имитационных испытаний беспилотник ВВС, управляемый искусственным интеллектом, принял решение убить оператора.
Также в Минобороны Британии сообщали, что AUKUS провёл испытания с использованием искусственного интеллекта.