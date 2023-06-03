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Times: Сунак и Байден обсудят создание «барьеров» на пути внедрения ИИ

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на следующей неделе обсудит с президентом США Джо Байденом создание «барьеров» на пути внедрения искусственного интеллекта.

Об этом сообщает британская газета Times.

«Премьер-министр обсудит пути сотрудничества по созданию «оградительных барьеров» на пути новой технологии», — приводит текст РИА Новости.

Отмечается, что одной из рассматриваемых идей является создание в Лондоне глобального органа по контролю за ИИ по образцу МАГАТЭ.

Ранее в США в ходе имитационных испытаний беспилотник ВВС, управляемый искусственным интеллектом, принял решение убить оператора.

Также в Минобороны Британии сообщали, что AUKUS провёл испытания с использованием искусственного интеллекта.

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