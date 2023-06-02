В США в ходе имитационных испытаний беспилотник ВВС, управляемый искусственным интеллектом, принял решение убить оператора.

Об этом сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что система поняла, что определила угрозу, но человек-оператор приказывал ей не уничтожать её.

«(Система. — RT) приняла решение убить оператора, потому что он мешал ей выполнить задачу», — заявил полковник Такер Гамильтон.

Ранее более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта, включая главу компании Tesla Илона Маска, призвали приостановить обучение нейросетей, так как неконтролируемый процесс может представлять угрозу для человечества.