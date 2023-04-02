Больше всего в развитии искусственного интеллекта россиян пугает риск потери работы

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RT
Больше всего в развитии искусственного интеллекта россиян пугает перспектива потери работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
Больше всего в развитии искусственного интеллекта россиян пугает риск потери работы
  • Gettyimages.ru
  • © Hiraman

Так, развития искусственного интеллекта боятся 17% россиян, причём чаще всего они опасаются лишения рабочих мест в результате автоматизации.

«На втором месте по количеству упоминаний — доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем — боязнь деградации человечества», — говорится в исследовании компании.

Не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта, 43% россиян. Большинство из них уверены, что нейросети никогда не смогут заменить человека.

В том, что их работу в ближайшие десять лет отберут роботы, чаще всего уверены переводчики, менеджеры по туризму и официанты, реже всего — врачи, строители и учителя.

Всего в опросе сервиса приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта, включая главу компании Tesla Илона Маска, призвали приостановить обучение нейросетей, так как неконтролируемый процесс может представлять угрозу для человечества.

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